Стетюха Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стетюха Николай Гаврилович

Место рождения

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

16.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: Стетюха Гавриил Антонович

Мать: Стетюха Анна Моисеевна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.07.2014
Москва, город федерального значения Москва
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