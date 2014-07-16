Стетюха Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения07.02.1937
Дата смерти16.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Отец: Стетюха Гавриил Антонович
Мать: Стетюха Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
01.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.2014