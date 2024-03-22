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Протасова Наталья Семеновна

Место рождения

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Протасов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Графена Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1842

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1845

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.02.1881
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
24.02.1881
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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