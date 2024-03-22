Протасова Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти22.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Графена Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1842
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1845
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.02.1881
Похороны
24.02.1881