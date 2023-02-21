Краснопольцева1 (Гаськова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопольцева1 (Гаськова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1973

Отец: не указан

Мать: Минченко Елена

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