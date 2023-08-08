Золотухин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984

Отец: Золотухин Николай Владимирович

Мать: Золотухина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.2005

Дочь: Золотухина Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.08.2010

Сын: Золотухин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.07.2019

Сын: Золотухин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Егорова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Александра Александровна

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