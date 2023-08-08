Золотухин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984
Рождение ребёнка
07.12.2005
Дочь: Золотухина Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
06.08.2010
Сын: Золотухин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
10.07.2019
Сын: Золотухин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Егорова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно