Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Максимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1762
Сын: Захар Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
28.11.1765
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Максимович