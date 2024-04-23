Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Максимович

Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1762

Сын: Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Максимович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1765

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Максимович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

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