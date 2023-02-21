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Вадбольский Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Вадбольский Михаил Иванович

Мать: Кн. Вадбольская Евдокия Семёновна

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