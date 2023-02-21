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Вадбольский Михаил Михайлович
Вадбольский Михаил Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Пол
Мужской
Отец
Вадбольский Михаил Иванович
1725 г.р.
Мать
Кн. Вадбольская (Молчанова) Евдокия Семёновна
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Вадбольский Михаил Иванович
Мать:
Кн. Вадбольская Евдокия Семёновна
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