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Едрёнкин Иван Иванович

Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест

Дата рождения

?.07.1855

Дата смерти

01.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1855

Отец: Едрёнкин Иван Александрович

Мать: Едрёнкина Надежда Егоровна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
24.01.1875

Жена: Едрёнкина Анисия Ивановна

Лавочное
Рождение ребёнка
27.11.1875

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1877

Дочь: Гликерия Иоанновна (Лукерья)

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1880

Сын: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Едрёнкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: Едрёнкина - Лукашиха Мария Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1888

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Едрёнкин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Едрёнкин Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна

Смерть
01.11.1909
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: от воспаления лёгких
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