Едрёнкин Иван Иванович
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Дата рождения?.07.1855
Дата смерти01.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1855
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
24.01.1875
Лавочное
Рождение ребёнка
27.11.1875
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1877
Дочь: Гликерия Иоанновна (Лукерья)
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1880
Сын: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1882
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1886
Дочь: Едрёнкина - Лукашиха Мария Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1888
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1891
Сын: Едрёнкин Георгий Иванович
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892
Сын: Едрёнкин Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Едрёнкина Анисия Ивановна
Смерть
01.11.1909
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: от воспаления лёгких