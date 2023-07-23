Соболь Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболь Роман Николаевич

Соболь Роман Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1978

Отец: Соболь Николай Григорьевич

Мать: Соболь Любовь Романовна

Рождение ребёнка
04.10.2006

Дочь: Соболь Анастасия Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.2015

Дочь: Соболь Мария Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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