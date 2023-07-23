Соболь Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1978
Рождение ребёнка
04.10.2006
Дочь: Соболь Анастасия Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.2015
Дочь: Соболь Мария Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности