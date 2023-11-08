Łaszczyński Rus Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyński Rus Jan

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Место рождения

Poznań, wielkopolskie, Polska

Дата рождения

27.05.1907

Дата смерти

25.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1907

Отец: Łaszczyński Zbigniew Roman

Мать: Łaszczyńska Helena Jadwiga

Poznań, wielkopolskie, Polska
Бракосочетание
1946

Жена: Łaszczyńska Łucja

Рождение ребёнка
01.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Łaszczyńska Łucja

Bydgoszcz
Рождение ребёнка
08.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Łaszczyńska Łucja

Bydgoszcz, Polska
Смерть
25.05.1980
Bydgoszcz
Похороны
Неизвестно
Bydgoszcz
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