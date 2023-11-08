Łaszczyński Rus Jan
Место рожденияPoznań, wielkopolskie, Polska
Дата рождения27.05.1907
Дата смерти25.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1907
Poznań, wielkopolskie, Polska
Бракосочетание
1946
Жена: Łaszczyńska Łucja
Рождение ребёнка
01.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Łaszczyńska Łucja
Bydgoszcz
Рождение ребёнка
08.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Łaszczyńska Łucja
Bydgoszcz, Polska
Смерть
25.05.1980
Bydgoszcz
Похороны
Неизвестно
Bydgoszcz