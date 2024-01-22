Калантарян Римма Арамаисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалантарян Римма Арамаисовна

Калантарян Римма Арамаисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935

Отец: Мартиросян Арамаис

Мать: Мартиросян Тамара

Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Манвелова Гаянэ Шаваршевна

Отец ребёнка: Калантарян Шаварш Карапетович

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Калантарян Сурен Шаваршевич

Отец ребёнка: Калантарян Шаварш Карапетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калантарян Г

Отец ребёнка: Калантарян Шаварш Карапетович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close