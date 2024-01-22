Калантарян Римма Арамаисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1935
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935
Отец: Мартиросян Арамаис
Мать: Мартиросян Тамара
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Манвелова Гаянэ Шаваршевна
Отец ребёнка: Калантарян Шаварш Карапетович
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Калантарян Сурен Шаваршевич
Отец ребёнка: Калантарян Шаварш Карапетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калантарян Г
Отец ребёнка: Калантарян Шаварш Карапетович