Ишеков Трафим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Ишеков Ефим Федорович
Мать: Ишекова Арина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Ишекова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Аграфена Трофимовна
Мать ребёнка: Ишекова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишекова Авдотья Ивановна
Смерть
1786