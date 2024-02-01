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Ишеков Трафим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Ишеков Ефим Федорович

Мать: Ишекова Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ишеков Потап Трофимович

Мать ребёнка: Ишекова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Аграфена Трофимовна

Мать ребёнка: Ишекова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишекова Авдотья Ивановна

Смерть
1786
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