Силонова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти02.02.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871
Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Второй брак у обоих.
Развод
До 1884
Смерть
02.02.1883
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область