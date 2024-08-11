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Силонова Анна Ивановна

Место рождения

Вышково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

02.02.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Силонов Арсений Моисеевич

Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Второй брак у обоих.
Развод
До 1884

Муж: Силонов Арсений Моисеевич

Смерть
02.02.1883
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

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