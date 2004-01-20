Гаврилов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1932
Дата смерти20.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каронова (Гаврилова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2004
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область