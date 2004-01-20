Гаврилов Николай 10.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1932

Дата смерти

20.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каронова (Гаврилова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна

Смерть
20.01.2004
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

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