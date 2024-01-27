Логунов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Логунов Иван Семёнович

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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