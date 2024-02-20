Марьина (Егурнова) Клавдия Ивановна
Место рожденияBialystok, Polska
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1931
Отец ребёнка: Марьин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марьин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно