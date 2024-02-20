Марьина (Егурнова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина (Егурнова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Bialystok, Polska

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Bialystok, Polska
Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Марьин Виталий Василевич

Отец ребёнка: Марьин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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