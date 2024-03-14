(Романова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1901
Дата смертиПосле 31.12.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901
Отец: Романов Фёдор Григорьевич
Восприемник
31.12.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степан Петрович Пронин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.12.1911