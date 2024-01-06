Иван Ефимов
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Андрино
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Андрино
Бракосочетание
22.01.1879 ст.
Жена: София Онисимовна
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, село Судай
Поручители по жениху: собственники деревни Андрино Иван Васильев и Иван Кузмин Поручители по невесте: деревни Плосково Филипп Макаров и Феодор Борисов (ОГКУ ГАКО 56-25-219-12об-13)
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.
Сын: Феодор Иванов
Мать ребёнка: София Онисимовна
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Андрино
Родители: Деревни Андрино крестьянин собственник Иван Ефимов и законная жена его Софья Онисимова, оба православные (ОГКУ ГАКО 56-25-219-205об-206)
Смерть
Неизвестно