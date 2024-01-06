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Иван Ефимов

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Андрино

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Андрино
Бракосочетание
22.01.1879 ст.

Жена: София Онисимовна

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, село Судай
Поручители по жениху: собственники деревни Андрино Иван Васильев и Иван Кузмин Поручители по невесте: деревни Плосково Филипп Макаров и Феодор Борисов (ОГКУ ГАКО 56-25-219-12об-13)
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.

Сын: Феодор Иванов

Мать ребёнка: София Онисимовна

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Андрино
Родители: Деревни Андрино крестьянин собственник Иван Ефимов и законная жена его Софья Онисимова, оба православные (ОГКУ ГАКО 56-25-219-205об-206)
Смерть
Неизвестно
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