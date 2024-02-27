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Shirokova
Shirokova
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Baturin
Мать
Baturina
Муж
Shirokov
Дети
Shirokov
Добавил:
АЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Baturin
Мать:
Baturina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Shirokov
Отец ребёнка:
Shirokov
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Shirokov
Смерть
Неизвестно
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