Shirokova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shirokova

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Baturin

Мать: Baturina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Shirokov

Отец ребёнка: Shirokov

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shirokov

Смерть
Неизвестно
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