Кочурова Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти27.06.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Кочуров Иван Ефимов
за 1831 записи нет
Бракосочетание
До 1831
Муж: Кочуров Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Кочуров Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Кочуров Иван Ефимов
за 1836 записи нет
Смерть
27.06.1841
40 лет, от родов, неисповедана
Похороны
29.06.1841
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
на приходском кладбище (собор А. Невского)