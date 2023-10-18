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Кочурова Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

27.06.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кочуров Харитон Иванов

Отец ребёнка: Кочуров Иван Ефимов

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
за 1831 записи нет
Бракосочетание
До 1831

Муж: Кочуров Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кочуров Александр Иванов

Отец ребёнка: Кочуров Иван Ефимов

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Кочуров Иван Ефимов

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
за 1836 записи нет
Смерть
27.06.1841
Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
40 лет, от родов, неисповедана
Похороны
29.06.1841
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
на приходском кладбище (собор А. Невского)
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