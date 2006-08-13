Казанская Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1941

Дата смерти

13.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1941

Отец: Кутасников Владимир Яковлевич

Мать: Савицкая Бронеслава Болеславовна

Рождение ребёнка
22.04.1969

Сын: Казанский Александр Борисович

Отец ребёнка: Казанский Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.11.1971

Дочь: Казанская Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Казанский Борис Михайлович

Смерть
13.08.2006
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