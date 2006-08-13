Казанская Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1941
Дата смерти13.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1941
Рождение ребёнка
22.04.1969
Сын: Казанский Александр Борисович
Отец ребёнка: Казанский Борис Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.11.1971
Дочь: Казанская Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Казанский Борис Михайлович
Смерть
13.08.2006