Чудова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1800 и 1812
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович
Смерть
После 1825