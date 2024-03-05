Чудова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1800 и 1812

Муж: Чудов Афанасий Данилович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Чудов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чудов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чудов Савва Афанасьевич

Отец ребёнка: Чудов Афанасий Данилович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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