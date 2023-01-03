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Доржиев Барас Ринчинович
Доржиев Барас Ринчинович
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Древо
Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
03.01.2023
Пол
Мужской
Отец
Доржиев Ринчин Леонидович
1993 г.р.
Мать
Донирова Арюна Баторовна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2023
Отец:
Доржиев Ринчин Леонидович
Мать:
Донирова Арюна Баторовна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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