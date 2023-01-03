Доржиев Барас Ринчинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доржиев Барас Ринчинович

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

03.01.2023

Пол

Мужской

Отец

1993 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2023

Отец: Доржиев Ринчин Леонидович

Мать: Донирова Арюна Баторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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