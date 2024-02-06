Муратов Данил Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Муратова Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
27.05.1939
Дочь: Абросимова Дия (Дея)
Мать ребёнка: Муратова Анна Илларионовна
Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Анна Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно