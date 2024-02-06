Муратов Данил Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Данил Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Муратов (аверьянович, Валерьянович?) Прохор

Мать: Муратова Нина

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Муратова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
27.05.1939

Дочь: Абросимова Дия (Дея)

Мать ребёнка: Муратова Анна Илларионовна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Анна Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Анна Илларионовна

Упоминание
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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