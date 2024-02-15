Винниченко Кирил Михайлович
Место рожденияСело Ольговка, Тонкерейского района, Карагандинская область, Казахская СССР.
Дата рождения15.02.1904
Дата смерти05.08.1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904
Село Ольговка, Тонкерейского района, Карагандинская область, Казахская СССР.
Рождение ребёнка
25.06.1942
Дочь: Максимова Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Винниченко Анна Степановна
село Оттук Тянь-Шаньского района Нарынской области
Смерть
05.08.1974