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Винниченко Кирил Михайлович

Место рождения

Село Ольговка, Тонкерейского района, Карагандинская область, Казахская СССР.

Дата рождения

15.02.1904

Дата смерти

05.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904

Отец: Винниченко Михаил Никифорович

Мать: Винниченко Вера Петровна

Село Ольговка, Тонкерейского района, Карагандинская область, Казахская СССР.
Рождение ребёнка
25.06.1942

Дочь: Максимова Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Винниченко Анна Степановна

село Оттук Тянь-Шаньского района Нарынской области
Смерть
05.08.1974
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