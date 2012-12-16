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Трифонов Григорий Алексеевич
Трифонов Григорий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2012
Пол
Мужской
Отец
Трифонов Алексей Олегович
1977 г.р.
Мать
Трифонова Татьяна Григорьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2012
Отец:
Трифонов Алексей Олегович
Мать:
Трифонова Татьяна Григорьевна
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