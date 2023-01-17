Бердникова Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердникова Феодосия Васильевна

Бердникова Феодосия Васильевна

avatar

Место рождения

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Из села Малая Грибановка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Бердников Григорий Феодосьевич

Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Бердников Фатей Феодосьевич

Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бердников Демид Феодосьевич

Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Бердников Савин Феодосьевич

Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Феодосий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close