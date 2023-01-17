Бердникова Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Из села Малая Грибановка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бердников Григорий Феодосьевич
Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бердников Фатей Феодосьевич
Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бердников Демид Феодосьевич
Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Бердников Савин Феодосьевич
Отец ребёнка: Бердников Феодосий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно