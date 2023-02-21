Краснокутский Феодосий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Краснокутский Николай Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Краснокутский Василий Феодосиевич
Мать ребёнка: Краснокутская Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Краснокутский Иван Феодосиевич
Мать ребёнка: Краснокутская Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
16.01.1879
Сын: Краснокутский Пётр Феодосиевич
Мать ребёнка: Краснокутская Екатерина Евдокимовна
Смерть
Неизвестно