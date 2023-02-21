Краснокутский Феодосий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутский Феодосий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Краснокутский Николай Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Краснокутский Василий Феодосиевич

Мать ребёнка: Краснокутская Екатерина Евдокимовна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Краснокутский Иван Феодосиевич

Мать ребёнка: Краснокутская Екатерина Евдокимовна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.01.1879

Сын: Краснокутский Пётр Феодосиевич

Мать ребёнка: Краснокутская Екатерина Евдокимовна

Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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