Хорошев Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Хорошев Никифор
Рождение ребёнка
10.02.1924
Сын: Хорошев Никифор Харитонович
Мать ребёнка: Хорошева Матрена
с. Полдневое Камызяцкого района Астраханской области
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
04.02.1931
Сын: Хорошев Евгений
Мать ребёнка: Хорошева Матрена
с. Полдневое Камызяцкого района Астраханской области
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно