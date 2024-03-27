Хорошев Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошев Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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1931 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Хорошев Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1924

Сын: Хорошев Никифор Харитонович

Мать ребёнка: Хорошева Матрена

с. Полдневое Камызяцкого района Астраханской области
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошева Матрена

Рождение ребёнка
04.02.1931

Сын: Хорошев Евгений

Мать ребёнка: Хорошева Матрена

с. Полдневое Камызяцкого района Астраханской области
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошева Матрена

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошева Матрена

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошева Матрена

Смерть
Неизвестно
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