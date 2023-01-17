Ершова Матрёна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Матрёна Кузьминична

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Место рождения

Сидорово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.03.1898

Дата смерти

28.10.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1922

Дочь: Мелина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Мелин Михаил Васильевич

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелин Михаил Васильевич

Смерть
28.10.1990
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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