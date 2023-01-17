Ершова Матрёна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения28.03.1898
Дата смерти28.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1922
Дочь: Мелина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Мелин Михаил Васильевич
Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1990
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область