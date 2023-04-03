Зыкина Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зыкина Мария Андрияновна
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Рождение ребёнка
18.01.1924
Дочь: Халезова Евгения Андрияновна
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Приход с. Аджим, Георгиевская церковь
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зыкина Таисия Андрияновна
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Рождение ребёнка
27.06.1931
Дочь: Кузнецова Таисия Андрияновна
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зыкин Владимир Андриянович
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Заколюкина Вера Андрияновна
Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно