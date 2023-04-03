Зыкина Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зыкина Мария Андрияновна

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Рождение ребёнка
18.01.1924

Дочь: Халезова Евгения Андрияновна

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Дубровка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Приход с. Аджим, Георгиевская церковь
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зыкин Семен Андриянович

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зыкин Иван Андриянович

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Дубровка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зыкина Таисия Андрияновна

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Рождение ребёнка
27.06.1931

Дочь: Кузнецова Таисия Андрияновна

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Дубровка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Зыкин Владимир Андриянович

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Заколюкина Вера Андрияновна

Отец ребёнка: Зыкин Андриян Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Андриян Семенович

Смерть
Неизвестно
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