Алин Козьма Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлин Козьма Ермолаев

Алин Козьма Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

01.10.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
01.10.1883
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Причина смерти: от водянки | 68 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close