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Алин Козьма Ермолаев
Алин Козьма Ермолаев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
01.10.1883
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
01.10.1883
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Причина смерти: от водянки | 68 лет
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