Пономарева (Лонцева) Капитолина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1880
Рождение ребёнка
17.11.1880
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1883
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Пономарев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1888
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно