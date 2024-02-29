Пономарева (Лонцева) Капитолина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Лонцева) Капитолина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Пономарев Василий Григорьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1880

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Пономарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1888

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Григорьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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