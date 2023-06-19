Матусова Лукерия Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1684
Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1694
Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Анисимовна
Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно