Матусова Лукерия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусова Лукерия Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Матусов Петр Анисимов

Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович

Захарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Матусов Абрам Анисимов

Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Матусов Василий Анисимов

Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Анисимовна

Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матусов Максим Анисимов

Отец ребёнка: Матусов Анисим Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матусов Анисим Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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