Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Иван
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-94YC?i=447&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
1774
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-94YC?i=447&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
С 1775 по 1779
Дочь: Иринья Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Евстратьевна
надо смотреть думино по ИВ за ~1790 годhttps://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7C5?i=382&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530