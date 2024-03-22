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Василий Иванович

Место рождения

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1710

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Не указана

Дети

С 1775 по 1779 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Иван

Мать: не указана

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-94YC?i=447&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
1774
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-94YC?i=447&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
С 1775 по 1779

Дочь: Иринья Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Евстратьевна

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
надо смотреть думино по ИВ за ~1790 годhttps://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7C5?i=382&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
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