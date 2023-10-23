Скляренко (Медведева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляренко (Медведева) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1910

Дата смерти

Между 1992 и 1993

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910

Отец: Медведев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1930

Дочь: Скляренко Алла Михайловна

Отец ребёнка: Скляренко Михаил

Рождение ребёнка
26.07.1932

Сын: Скляренко Борис Михайлович

Отец ребёнка: Скляренко Михаил

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Семко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Скляренко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляренко Михаил

Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Между 1992 и 1993
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