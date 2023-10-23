Скляренко (Медведева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1910
Дата смертиМежду 1992 и 1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910
Отец: Медведев Яков
Рождение ребёнка
21.12.1930
Дочь: Скляренко Алла Михайловна
Отец ребёнка: Скляренко Михаил
Рождение ребёнка
26.07.1932
Сын: Скляренко Борис Михайлович
Отец ребёнка: Скляренко Михаил
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Семко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Скляренко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скляренко Михаил
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Между 1992 и 1993