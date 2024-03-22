Евдокия Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Муж: Павел Дмитриев (Ич)
Рождение ребёнка
25.10.1869 ст.
Дочь: Праскева Павлова (Вна)
Отец ребёнка: Павел Дмитриев (Ич)
Рождение ребёнка
23.07.1872 ст.
Дочь: Наталия Павлова (Вна)
Отец ребёнка: Павел Дмитриев (Ич)
Рождение ребёнка
02.12.1875 ст.
Дочь: Варвара Павлова (Вна)
Отец ребёнка: Павел Дмитриев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно