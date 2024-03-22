Евдокия Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильева (Вна)

Евдокия Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Муж: Павел Дмитриев (Ич)

Рождение ребёнка
25.10.1869 ст.

Дочь: Праскева Павлова (Вна)

Отец ребёнка: Павел Дмитриев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1872 ст.

Дочь: Наталия Павлова (Вна)

Отец ребёнка: Павел Дмитриев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1875 ст.

Дочь: Варвара Павлова (Вна)

Отец ребёнка: Павел Дмитриев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close