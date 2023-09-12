Сабова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сабова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
10.02.1915
Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич
Крещение: 11 февраля 1915 года в Богоявленской церкви Иговского погоста Восприемники: крестьянин д. Адино Михаил Васильевич Сабов и Наталия Стефановна Ладышкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич
Смерть
Неизвестно