Сабова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабова Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сабова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Сабов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич

Крещение: 11 февраля 1915 года в Богоявленской церкви Иговского погоста Восприемники: крестьянин д. Адино Михаил Васильевич Сабов и Наталия Стефановна Ладышкина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сабов Иван Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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