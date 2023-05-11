Зотова Марiя Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1871 ст.
Сын: Флоръ
Отец ребёнка: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ
Ф 203 Оп 780 Д 1030 Л 216
Рождение ребёнка
14.07.1873 ст.
Дочь: Марiя
Отец ребёнка: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ
Ф 203 Оп 780 Д 1037 Л 232
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно