Зотова Марiя Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Марiя Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1871 г.р.
1873 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1871 ст.

Сын: Флоръ

Отец ребёнка: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ф 203 Оп 780 Д 1030 Л 216
Рождение ребёнка
14.07.1873 ст.

Дочь: Марiя

Отец ребёнка: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ф 203 Оп 780 Д 1037 Л 232
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотовъ Сампсонъ Николаевъ

Смерть
Неизвестно
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