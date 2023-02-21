Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонор

Отец ребёнка: Илюшин Анатолий Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Илюшин Анатолий Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Илюшин Анатолий Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Илюшин Анатолий Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Анатолий Ионович

Смерть
Неизвестно
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