Фекла Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1906

Дочь: Муллина Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Муллин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: Муллина Александра Александровна

Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
18.05.1915

Дочь: Муллина Елена Александровна

Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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