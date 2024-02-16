Фекла Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1906
Дочь: Муллина Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Муллин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: Муллина Александра Александровна
Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
18.05.1915
Дочь: Муллина Елена Александровна
Отец ребёнка: Муллин Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно