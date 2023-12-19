Ооржак (Ооржак) Ольга Биринеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОоржак (Ооржак) Ольга Биринеевна

Ооржак (Ооржак) Ольга Биринеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ооржак Бирине Ыдамович

Мать: Ооржак Ммм

Рождение ребёнка
07.09.1968

Дочь: Ондар Шончалай Кызыл-ооловна

Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Чодураа Кызыл-ооловна

Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Начын Кызыл-оолович

Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Шолбан Кызыл-оолович

Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close