Ооржак (Ооржак) Ольга Биринеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ооржак Бирине Ыдамович
Мать: Ооржак Ммм
Рождение ребёнка
07.09.1968
Дочь: Ондар Шончалай Кызыл-ооловна
Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Чодураа Кызыл-ооловна
Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ооржак Начын Кызыл-оолович
Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ооржак Шолбан Кызыл-оолович
Отец ребёнка: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович
Смерть
Неизвестно