Жгун Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович
Рождение ребёнка
04.06.1890 ст.
Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.
Дочь: Жгун Мария Романовна
Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович
Рождение ребёнка
13.04.1897 ст.
Дочь: Жгун Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Роман Иосифович
Смерть
Неизвестно