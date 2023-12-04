Жгун Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.

Сын: Жгун Севастьян Романович

Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1890 ст.

Сын: Жгун Дорофей Романович

Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.

Дочь: Жгун Мария Романовна

Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1897 ст.

Дочь: Жгун Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Жгун Роман Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Роман Иосифович

Смерть
Неизвестно
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