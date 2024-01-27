Агузова (Желокова) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузова (Желокова) Ксения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агузов Филипп Николаевич

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
?.11.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов
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