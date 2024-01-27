Агузова (Желокова) Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агузов Филипп Николаевич
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
?.11.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов