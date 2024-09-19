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Авдулов Дементий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдулов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1 Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Авдулова) Елизавета Федоровна

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Белевский пристав 2 гр. части
Рождение ребёнка
1848

Сын: Авдулов Илья Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдулова (Пелагея) Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1856

Сын: Авдулов Дмитрий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Военная служба
1857
штабс-капитан
Смерть
Неизвестно

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