Авдулов Дементий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдулов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1 Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Белевский пристав 2 гр. части
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдулова (Пелагея) Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1856
Сын: Авдулов Дмитрий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 2 : Материалы (1) Лист 1
Военная служба
1857
штабс-капитан
Смерть
Неизвестно