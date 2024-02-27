Терентьев Артем Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Артем Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1984

Отец: Терентьев Валерий Сергеевич

Мать: Терентьева Наталья Геннадьевна

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