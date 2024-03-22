Никитина (Татаурова) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Татаурова) Агрипина Ивановна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1879

Дата смерти

19.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Никитин Семён Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1901

Дочь: Никитина Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Никитин Семён Петрович

Рождение ребёнка
18.08.1902

Сын: Никитин Флор Семёнович

Отец ребёнка: Никитин Семён Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.12.1902
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От неопределённой ясности болезни.
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