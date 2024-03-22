Никитина (Татаурова) Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.06.1879
Дата смерти19.12.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1879
Бракосочетание
04.02.1900
Рождение ребёнка
25.07.1901
Дочь: Никитина Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Никитин Семён Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1902
Отец ребёнка: Никитин Семён Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1902
Причина смерти: От неопределённой ясности болезни.