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Ветерец Мария Александровна

Место рождения

Круглое, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

30.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2008

Отец: Ветерец Александр Федорович

Мать: Ветерец Марина Петровна

Круглое, Круглянский район, Могилёвская область
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