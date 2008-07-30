Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ветерец Мария Александровна
Ветерец Мария Александровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Круглое
, Круглянский район, Могилёвская область
Дата рождения
30.07.2008
Пол
Женский
Отец
Ветерец Александр Федорович
1971 г.р.
Мать
Ветерец (Шевкунова) Марина Петровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2008
Отец:
Ветерец Александр Федорович
Мать:
Ветерец Марина Петровна
Круглое
, Круглянский район, Могилёвская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия