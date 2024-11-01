Задорожный Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Задорожная Анна Семеновна
Мать ребёнка: Petre Feodosia
Рождение ребёнка
22.11.1935
Дочь: Мостовая (Задорожная) Екатерина (Катерина) Семеновна
Мать ребёнка: Petre Feodosia
Смерть
Неизвестно