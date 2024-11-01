Задорожный Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Семен Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Задорожная Анна Семеновна

Мать ребёнка: Petre Feodosia

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
22.11.1935

Дочь: Мостовая (Задорожная) Екатерина (Катерина) Семеновна

Мать ребёнка: Petre Feodosia

Белгород-Днестровский, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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