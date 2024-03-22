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Воскресенский Александр Васильевич

Место рождения

Поповка, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

26.07.1877

Дата смерти

13.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1877

Отец: Воскресенский Василий Федорович

Мать: не указана

Поповка, Грязовецкий район, Вологодская область
В то время Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1909

Дочь: Неуступова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Воскресенская Лидия Алексеевна

Поповка, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.01.1938
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