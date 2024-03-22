Воскресенский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1877
Дата смерти13.01.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1877
Отец: Воскресенский Василий Федорович
В то время Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1909
Дочь: Неуступова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Воскресенская Лидия Алексеевна
Поповка, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.01.1938