Ефремов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1947
Дата смерти29.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947
Отец: Ефремов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
21.11.1966
Дочь: Савельева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Александровна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1977
Сын: Ефремов Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Александровна
поселок Бараниха Магаданская область Чаунский район
Смерть
29.04.1987