Ефремов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1947

Дата смерти

29.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947

Отец: Ефремов Михаил Ильич

Мать: Ефремова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.11.1966

Дочь: Савельева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Александровна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Ефремов Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Александровна

поселок Бараниха Магаданская область Чаунский район
Смерть
29.04.1987
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